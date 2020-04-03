«Белшина» — «Городея»: прогноз Владислава Батурина на игру 3-го тура Высшей лиги Беларуси

Спортивный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 3-го тура чемпионата Беларуси «Белшина» — «Городея».



Ставка: победа «Белшины» за 2.32.



«Чемпионат Беларуси, несмотря на бушующий по всему миру смертельный вирус, набирает обороты, а мы имеем возможность смотреть это уникальное футбольное первенство и делать ставки.



В очередном туре в Бобруйске на стадионе «Спартак» выступавшая в прошлом сезоне классом ниже «Белшина» примет ФК «Городея». Клуб из Бобруйска начал сезон с двух поражений: красно-чёрные уступили дома «Минску» (1:3) и в гостях «Торпедо-БелАЗу» (0:1). В прошлом сезоне «Белшина» стала лучшей в первой лиге (21-5-2 74:22 68), где опередила на четыре очка «Смолевичи» и на 12 — «Рух». Заводчане играли очень результативно и по забитым мячам прилично оторвались от конкурентов, были они надёжны и в обороне: по пропущенным мячам дали второй результат.



ФК «Городея» новый сезон тоже начал с двух поражений, команда Олега Радушко проиграла на выезде «Витебску» (0:1) и на своём поле «Шахтёру» (0:2). В прошлом сезоне клуб из Минской области финишировал седьмым в элитном дивизионе (12-8-10 31:29 44). В феврале эти команды сыграли контрольный матч, и в нём победу одержала «Белшина» (2:1).



Главным положительным качеством команд, представляющих чемпионат Беларуси, является упорство. Думаю, что и в стартовом матче очередного тура соперники его обязательно проявят.



Учитывая, что «Белшина» играет в родных стенах, а также то, что первые её противники стартовали с двух побед каждый, а соперники ФК «Городея» набрали только 50% очков, что, возможно, говорит о форме команд, то поставлю на хозяев. Конечно, к победе в этой встрече будут стремиться оба аутсайдера, но вернувшимся в главную футбольную лигу страны хозяевам в эмоциональном плане, для укрепления веры в собственные силы она просто необходима и именно сейчас», — сказал Батурин.



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«Белшина» — «Городея». Прогноз: проверим коэффициент 2.38 в матче чемпионата Беларуси «Сахарники» — единственная команда в Беларуси, которая до сих пор не забила.