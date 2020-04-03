«Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Дмитрия Герчикова на встречу чемпионата Беларуси

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Динамо» Мн — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 1 за 1.68.



«Хозяева поля загнали себя в угол двумя стартовыми поражениями. Добавьте сюда вылет из Кубка страны — и поймёте, почему дома сокрушать «автозаводцев» надо кровь из носу. Благо с атакой у команды Гуренко полный порядок: лишь в поединке против «Руха» минчане не смогли отличиться. В остальном же забивали, наказывая за просчёты в обороне даже вице-чемпиона страны.



«Торпедо-БелАЗ» наравне с «Ислочью» — единственная команда, которая ещё не пропускала в первенстве. В то же время обе свои победы добыла минимально — и без особого блеска при построении атакующих действий. Одна из самых прагматичных дружин первенства, сумевшая выжать максимальный результат из минимума возможностей.



Рано или поздно сухая серия дружины Пунтуса должна прерваться. Минчане же, понимая уязвимость тыла, попробуют взять своё на чужой половине. А потому хотя бы разок да отличатся», — сказал Герчиков.



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