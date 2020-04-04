Цена на нефть сегодня, 4 апреля 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

В марте цена на нефть резко снизилась и дошла до отметки 25 долларов США за баррель. На данный момент за один баррель нефти марки Brent дают 34,97 доллара.



Букмекеры ожидали, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель. Однако на этой неделе стоимость резко взлетела: рост произошёл на фоне новостей о телефонных переговорах глав крупнейших стран — экспортёров нефти, включая Россию.



Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года. По его мнению, стоимость нефти марки Brent достигнет $ 60 за баррель.



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