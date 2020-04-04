«Хувентус» — «Дирьянхен»: прогноз и ставка на матч в Никарагуа с коэффициентом 2.57

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Хувентус» — «Дирьянхен».
Ставка: «Дирьянхен» не проиграет и обе забьют за 2.57.
«Хувентус» определённо не может быть доволен собой: в четырёх последних турах чемпионата Никарагуа он потерпел три поражения. 2:4 от «Манагуа» и 0:2 от «Мунисипаль Халапа» — дело житейское, эти команды входят в топ-4. А вот 0:4 от прямого конкурента «Чинандеги» в минувшем туре — серьёзный звоночек.
«Дирьянхен» набрал хороший ход: четыре победы в шести предыдущих поединках, единственное поражение на этом отрезке случилось от лидера Клаусуры «Манагуа» (1:2). Сожалеть можно разве что о гостевой ничьей со скромным «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1), в остальных случаях удалось добиться максимума.
«Дирьянхен» смотрится посильнее, но статистика очных встреч говорит в пользу «Хувентуса». В 16 из 17 предыдущих поединков хозяин поля набирал очки — очень мощный показатель даже для чемпионата Никарагуа, где родные стены традиционно много значат. Единственное исключение случилось 11 месяцев назад, тогда «Дирьянхен» оказался сильнее на выезде (2:1).
Ещё один важный момент: в шести из семи последних личных матчей забивали обе команды. Букмекеры дают на «обе забьют» крепкие 1.84, по желанию можно поднять коэффициент и взять Х2 + обе забьют за 2.57".
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