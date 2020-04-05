«Энергетик-БГУ» — «Минск»: прогноз и ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Энергетик-БГУ» — «Минск».



Ставка: обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.88.



«Встречаются неожиданные лидеры чемпионата после двух туров. «Минск» выделяется результативной игрой — в двух стартовых матчах столичный клуб забил 6 мячей. Сначала от рук минчан пострадала «Белшина», а потом и земляки из «Динамо».



РЦОР-БГУ удивляет креативным футболом. Именно в составе «студентов» блистает Джасурбек Яхшибоев — главное открытие старта сезона. На его счету 2 мяча в ворота БАТЭ и голевая передача на Мирошникова, забившего победный гол в ворота брестского «Руха». Права на узбекского легионера принадлежат «Пахтакору», а за «Энергетик» он играет на правах аренды.



Команда Владимира Белявского забила лишь на 2 мяча меньше «Минска». Встречаются самые результативные команды чемпионата. Не забываем, что это минское дерби, пусть и не самое раскрученное. Учитывая тенденцию стартовых туров и яркую игру двух команд, поставлю на голы. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.88».



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