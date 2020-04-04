«Энергетик» — «Минск». Прогноз: обидчики БАТЭ и команда Гуренко зажгут в Минске

«Энергетик-БГУ» примет «Минск» в матче третьего тура чемпионата Беларуси 5 апреля, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.25.

Букмекерские коэффициенты на матч «Энергетик-БГУ» — «Минск»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» — «Минск» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча «Энергетик-БГУ» — «Минск» (05.04.2020)

«Энергетик-БГУ» играет в Высшей лиге уже второй сезон подряд. По итогам предыдущего розыгрыша «энергетики» сумели набрать 33 очка и занять 12-ю строчку. Примечательно, что тогда клуб стал самым верховым в чемпионате Беларуси, забив 52 и пропустив 66 раз.



В нынешнем же сезоне после двух туров команда находится в топе турнирной таблицы. В первом матче был сенсационно побит именитый БАТЭ (3:1). На своём поле минчане не стеснялась идти вперёд и победили абсолютно по делу.

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А в предыдущем туре «Энергетик-БГУ» поехал в Брест к «Руху». Игра получилась плюс-минус равной: на шустрые атаки гостей хозяева отвечали опасными дальними ударами. Победу «энергетикам» принес угловой — после подачи активного новичка Джасурбека Яхшибоева отличился защитник Даниил Мирошников.



«Минск» считается одним из старожил чемпионата Беларуси. Выступая в Высшей лиге с 2009 года, команда стабильно лавирует из верхней части таблицы в нижнюю, и наоборот. А в текущем сезоне после второго тура она и вовсе лидирует, добыв две победы.



Первая победа пришлась на матч со скромной «Белшиной» (3:1), которая с 2016 года не выступала в элитном дивизионе Беларуси. Минчане даже умудрились уйти на перерыв, летя 0:1. Однако во втором тайме смотрелись весьма неплохо и отгрузили безответную «трёшку».

Следующими пострадали соседи из «Динамо» (3:2). «Горожане» резво начали, на исходе первого тайма минского дерби на табло горели катастрофические для подопечных Сергея Гуренко 0:3. В середине второго тайма динамовцы даже остались в меньшинстве. Но «Минск» явно расслабился, за что получил два гола.

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Теперь «горожанам» предстоит ещё одно дерби — с «энергетиками». До этого команды встречались в Высшей лиге лишь два раза. Одна игра завершилась сверхрезультативной ничьей 3:3, вторая — крупной победой «Энергетик-БГУ» 6:1.

История личных встреч сама намекает нам на ставку: тривиальный ТБ 2.5 мяча. Тем более, что букмекеры дают на него симпатичный коэффициент 1.82. Ключевой также может стать статистика команд после второго тура. «Минск» за две игры пропустил трижды, но забил шесть мячей. «Энергетик» же забил четыре, но пропустил один.

Прогноз и ставки на матч «Энергетик-БГУ» — «Минск»

«Минск» и «Энергетик-БГУ» сенсационно делят первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Однако результат справедлив: после второго тура на двоих команды забили 10 голов. Не будем мудрить со ставкой и проверим ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.82. Статистика очных противостояний на нашей стороне. Соперники до этого успели встретиться дважды. По сумме этих двух игр было забито аж 13 мячей.



Ставка: ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.82.