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«Вальтер Ферретти» — «Реал Эстели»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 6 апреля

«Вальтер Ферретти» — «Реал Эстели»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа 6 апреля
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Вальтер Ферретти» — «Реал Эстели».

Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.04.

«Реал Эстели» выдаёт отличный отрезок. В пяти последних матчах было набрано 13 очков из 15 возможных. Единственная ничья пришлась на лидера чемпионата Никарагуа — «Манагуа». Более чем достойно.

А «Вальтер Ферретти» едва ли сможет похвастаться подобным. Всего три очка в пяти последних матчах. Для команды, претендующей на плей-офф, результат крайне слабый.

История противостояния соперников уходит в далекий 2005 год. С тех пор команды успели сыграть 105 матчей. 47 побед на счёту «Реала», 17 — у «Вальтера», 41 встреча завершилась вничью. Стоит также рассмотреть последние восемь матчей. На этом отрезке трижды побеждал «Реал Эстели», одна победа у «Вальтер Ферретти», четыре ничьих. Но сейчас гости в хорошей форме, чего не скажешь о хозяевах.

Едва ли предстоящих соперников можно назвать низовыми. В 13 турах клаусуры они смогли забить и пропустить 72 мяча на двоих. Однако статистика личных встреч утверждает обратное. В шести последних матчах из восьми команды не забивали больше одного гола. В двух матчах было забито два мяча. Не будем нарушать традиции и проверим ТМ 2 мяча за коэффициент 2.04».

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