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Курс доллара. Прогноз аналитика: самоизоляция поможет рублю

Курс доллара. Прогноз аналитика: самоизоляция поможет рублю
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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара США на ближайшую неделю.

«Со стороны денежного баланса, самоизоляция в России обещает обернуться провалом спроса на иностранные товары, сделав товары первой необходимости главным приоритетом покупателей. Это приведёт к тому, что спрос на валюту сократится – рубль будет расти. Падению доллара может поспособствовать и вероятное соглашение о сокращении добычи нефти Россией, США и странами ОПЕК. Доллар вполне может снизиться до 74 рублей, евро – до 82,5 рубля», — сказал Купцикевич.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последнюю неделю американская валюта немного подешевела.

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