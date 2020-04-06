Коронавирус сегодня. Прогноз научного сотрудника на завершение эпидемии в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда эпидемия коронавируса в России пойдёт на спад.



«Коронавирус пойдёт на спад, когда в Россию перестанут возвращаться люди из-за границы. Её бы стоило закрыть полностью… Приезжают люди, которые были выгнаны из гостиниц, которых не пускали в аэропорты, они болтались неизвестно где, неизвестно с кем они контактировали там. Многие из них уезжали в разгар пандемии, несмотря на предупреждения», — заявил Зуев.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.