«Славия» — «БАТЭ»: ставка Александра Неценко на игру Кубка Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 1-й матч 1/2 финала Кубка Беларуси сезона-2019/2020 «Славия» — «БАТЭ».



Ставка: обе забьют за 1.84.



«Славия» уже успела одолеть «БАТЭ» у себя дома, одержав волевую победу 2:1. Команда из Мозыря вообще начала сезон прекрасно, прибив ещё и брестское «Динамо». А на старте чемпионата подопечные Михаила Мартиновича получили в свои ворота четыре пенальти в игре со «Слуцком» и реально не могли рассчитывать на успех. Однако «Славия» забивала в каждом матче, наколотив уже пять голов. В Кубке, напомним, мозырцы не играли, их соперник «Днепр» из Могилёва снялся.



«БАТЭ» в четвертьфинале выдал две феерические встречи с минским «Динамо», которые закончились парой поражений команды Сергея Гуренко. Борисовчане в чемпионат вошли слабо. Перестройка команды экс-тренером дубля Кириллом Альшевским идёт трудно, есть намеки на плохие взаимоотношения в коллективе. В последнем туре на скамейке оказался один из ведущих игроков всей лиги Стасевич. Впрочем, благодаря прекрасно разыгранному стандарту «БАТЭ» выиграл 1:0 у новичка турнира «Руха».



По трендам. У «Славии» 3 верховых матча из 3 и всегда проходило «обе забьют». У «БАТЭ» с учётом Кубка «обе забьют» проходило 4 раза из 5 и столько же раз случались верховые встречи. Однако не забываем, что полуфинал Кубка Беларуси играется из двух матчей. «Славия», конечно, на ходу, но рассчитывать, что она будет матч за матчем убирать фаворитов с дороги, непросто. С другой стороны, по голу соперники забить должны. Поэтому искать победителя в этом матче не хочу, на «обе забьют» охотно поставлю», — сказал Неценко.



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