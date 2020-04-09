Курс доллара сегодня, 9 апреля. Прогноз эксперта: всё зависит от добычи нефти

Аналитик банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Определяющей для курса рубля станет встреча ОПЕК+. При позитивном сценарии саммита рубль продолжит укрепляться. Хотя есть одно но. Учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению добычи нефти, сохраняются очень высокие риски — фактические параметры соглашения могут очень разочаровать инвесторов. Это моментально вернёт нефть к уровню в $ 30 за баррель, а курс доллара к 78-79 рублям», – подчеркнул Кадулин.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последнюю неделю американская валюта немного подешевела.



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