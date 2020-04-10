«Неман» — «Белшина»: прогноз Романа Гутцайта на матч 4-го тура чемпионата Беларуси

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Неман» — «Белшина».



Ставка: победа «Немана» и меньше 4 мячей в матче за 2.10.



«Давайте посмотрим, как команды провели стартовые матчи текущего сезона. Соперники уже успели сыграть по три встречи, а на таком отрезке вполне можно строить выводы относительно их состояния. У “Белшины” дела идут крайне плохо. Хуже и быть не могло. Данный коллектив замыкает турнирную таблицу и потерпел аж три поражения кряду. Поэтому гостям придётся крайне сложно в грядущем поединке.



“Неман” показал себя в стартовых турах довольно организованной командой, которой вполне по силам играть на равных практически с любым клубом белорусского футбольного чемпионата. На счету “Немана” есть и победа, и ничья, и поражение. Отметим, что клуб из Гродно неплохо действует в обороне и пока за три встречи пропустил всего один мяч, а два последних поединка и вовсе провёл на ноль.



Мне кажется, что хозяева поля будут явными фаворитами данного противостояния. Однако ещё не стоит забывать, что обе команды не отличаются высокой результативностью, поэтому матч должен получиться низовым. Думаю, что можно остановиться на отличном варианте — «победа “Немана” + тотал меньше 3.5 голов с коэффициентом 2.10», — сказал Гутцайт.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

«Неман» — «Белшина». Прогноз: берём коэффициент 2.54 в матче чемпионата Беларуси 10 апреля «Белшина» — единственный клуб, оставшийся без очков в трёх стартовых турах.