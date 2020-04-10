Букмекеры: «Яндекс.Еда» и Delivery Club не станут спонсировать РПЛ
Россияне находятся в самоизоляции, зато сервисы доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club получают всё больше заказов. Букмекеры принимают ставки на то, что одна из этих компаний станет титульным спонсором Российской Премьер-Лиги по футболу.
По оценке аналитиков, вероятность такого партнёрства невелика. Сделать ставку на то, что стороны заключат сделку до 31 декабря 2020 года, можно с коэффициентом 15.00. Это примерно 8% вероятности.
Сейчас титульный спонсор РПЛ — банк «Тинькофф». Контракт подписали в начале 2020 года. РПЛ планирует возобновить чемпионат в начале июня.
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