Букмекеры: «Яндекс.Еда» и Delivery Club не станут спонсировать РПЛ

Россияне находятся в самоизоляции, зато сервисы доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club получают всё больше заказов. Букмекеры принимают ставки на то, что одна из этих компаний станет титульным спонсором Российской Премьер-Лиги по футболу.



По оценке аналитиков, вероятность такого партнёрства невелика. Сделать ставку на то, что стороны заключат сделку до 31 декабря 2020 года, можно с коэффициентом 15.00. Это примерно 8% вероятности.



Сейчас титульный спонсор РПЛ — банк «Тинькофф». Контракт подписали в начале 2020 года. РПЛ планирует возобновить чемпионат в начале июня.



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