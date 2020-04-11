«Городея» — «Динамо» Минск: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Городея» — «Динамо» Минск.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.



«Здесь очень сложно что-то предложить. Но в шести встречах из восьми предыдущих как минимум одна команда не забивала. Можно было бы рассмотреть ставку «обе забьют — нет». Коэффициент примерно 1.6.



После победы над «Торпедо-БелАЗ» (2:0) минчане спину выпрямили. До этого было поражение в дерби от «Минска». Конечно, состав покрепче у «Динамо», минчане здесь фавориты. Но если посмотреть предыдущие встречи, то в двух личных встречах из трёх побеждала «Городея». Поставить на «Городею» я не рискну, хоть она и мало пропускает. У неё пока три очка, но все матчи были низовыми. И в последних двух играх доезжал вариант «второй тайм результативнее первого».



Когда не знаешь, что предложить, стоит рассматривать именно такой вариант. Статистически он часто доезжает. Попробую его сыграть и сейчас. Коэффициент — 2.06».



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