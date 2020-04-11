«Городея» — «Динамо» Минск: прогноз Павла Занозина на матч Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Беларуси «Городея» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Динамо» Мн за 1.88.



«“Городею” можно смело назвать одним из аутсайдеров чемпионата. Здесь нет сколько-нибудь крутых финансовых условий или классных исполнителей. Именно поэтому данный коллектив плохо стартовал в текущем сезоне. В двух стартовых турах “Городея” проиграла, но затем всё же сумела победить, обыграв другого аутсайдера — “Белшину”.



Минское “Динамо” довольно неожиданным образом тоже плохо стартовало, хотя ожидания от столичного коллектива были намного более высокими. “Динамо” тоже проиграло два стартовых поединка. Тем не менее минчане сумели собраться и в прошлом туре на своем поле уверенно одолели команду “Торпедо-БелАЗ” со счетом 2:0.



Хочу отметить, что “Городея” очень мало забивает. У хозяев большие проблемы в нападении, что подтверждает всего один забитый гол в трёх матчах. “Динамо” играет результативнее и выглядит мощнее. Исходя из этого, предлагаю довольно простой вариант: победа минского “Динамо”».



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