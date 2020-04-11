Ставки на онлайн-концерт Little Big 11 апреля: сколько просмотров соберёт клип UNO?
Рейв-группа Little Big 11 апреля в 20:00 мск даст бесплатный онлайн-концерт, прямая трансляция — в «Яндекс.Эфире». Букмекеры принимают ставки на количество просмотров клипа UNO на YouТube.
Если до 1 мая 2020 года клип UNO российской рейв-группы наберёт в YouТube 100 млн просмотров, сыграет ставка за коэффициент 5.00, что соответствует 19% вероятности. Со ставки 1000 рублей можно получить 5000 рублей в случае выигрыша.
Выбор, что клип Little Big UNO не наберёт в YouТube 100 млн просмотров до 1 мая 2020 года, доступен за коэффициент 1.15 (81%). При заходе ставки с 1000 рублей можно получить 1150 рублей.
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