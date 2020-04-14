Эксперты: Овечкин не вернется в КХЛ даже ради Олимпиады-2022
НХЛ пока не дала своего ответа о выступлении игроков лиги на Олимпиаде-2022 в Пекине. Букмекеры принимают ставки на то, что Александр Овечкин вернется в КХЛ ради того, чтобы сыграть на, возможно, последней своей Олимпиаде в качестве игрока.
Сделать ставку на то, что Овечкин подпишет контракт с одним из клубов лиги до 19 февраля 2022 года, можно с коэффициентом 4.00. Это примерно 25% вероятности.
Овечкин, как и другие игроки НХЛ, не сыграл на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. При этом россиянин не раз заявлял, что готов на любые санкции от клуба и лиги ради того, чтобы стать олимпийским чемпионом.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
Читайте также
- 14 апреля 2020
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:52
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 апреля 2020
-
19:19
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
Партнерский контент