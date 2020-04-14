Эксперты: Овечкин не вернется в КХЛ даже ради Олимпиады-2022

НХЛ пока не дала своего ответа о выступлении игроков лиги на Олимпиаде-2022 в Пекине. Букмекеры принимают ставки на то, что Александр Овечкин вернется в КХЛ ради того, чтобы сыграть на, возможно, последней своей Олимпиаде в качестве игрока.



Сделать ставку на то, что Овечкин подпишет контракт с одним из клубов лиги до 19 февраля 2022 года, можно с коэффициентом 4.00. Это примерно 25% вероятности.



Овечкин, как и другие игроки НХЛ, не сыграл на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. При этом россиянин не раз заявлял, что готов на любые санкции от клуба и лиги ради того, чтобы стать олимпийским чемпионом.



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