Ставишь на футбол? Академия «Чемпионата» научит выигрывать
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
Ты узнаешь, как анализировать футбол и ставить по стратегиям. Академия расскажет о футбольных турнирах и ведении игрового банка.
Преподаватели Академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
- Олег Клепиков, нейропсихолог.
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
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