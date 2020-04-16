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Ставишь на футбол? Академия «Чемпионата» научит выигрывать

Ставишь на футбол? Академия «Чемпионата» научит выигрывать
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки и читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

Ты узнаешь, как анализировать футбол и ставить по стратегиям. Академия расскажет о футбольных турнирах и ведении игрового банка.

Преподаватели Академии ставок:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
  • Олег Клепиков, нейропсихолог.
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» сейчас бесплатно!

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