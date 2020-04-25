Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Городея» — БАТЭ: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Высшей лиги Беларуси по футболу

«Городея» — БАТЭ: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Высшей лиги Беларуси по футболу
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Городея» — БАТЭ.

Cтавка: БАТЭ не проиграет + тотал меньше 2.5 голов за 1.88.

“Городея” сейчас в неплохой форме и неожиданно для многих — среди лидеров (4-е место) турнирной таблицы. У команды серия из трёх побед. Эти матчи “Городея” выиграла со счетом 1:0. Более того, в пяти матчах с участием “Городеи” ни разу не было забито больше двух голов.

БАТЭ не впечатляет на старте сезона. Однако последние результаты неплохие. Борисовская команда дважды выиграла и один раз сыграла вничью в трех последних матчах. Более того, во всех этих матчах футболистам БАТЭ удалось сохранить свои ворота на замке.

“Городея” часто ставит «автобус» и обороняется едва ли не всей командой, поэтому не стоит ждать много голов. Тем не менее класс гостей выше. Советую остановить внимание на комбинированном варианте — БАТЭ не проиграет + тотал меньше 2.5 гола».

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020