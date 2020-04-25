«Городея» — БАТЭ: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Высшей лиги Беларуси по футболу

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Городея» — БАТЭ.



Cтавка: БАТЭ не проиграет + тотал меньше 2.5 голов за 1.88.



“Городея” сейчас в неплохой форме и неожиданно для многих — среди лидеров (4-е место) турнирной таблицы. У команды серия из трёх побед. Эти матчи “Городея” выиграла со счетом 1:0. Более того, в пяти матчах с участием “Городеи” ни разу не было забито больше двух голов.



БАТЭ не впечатляет на старте сезона. Однако последние результаты неплохие. Борисовская команда дважды выиграла и один раз сыграла вничью в трех последних матчах. Более того, во всех этих матчах футболистам БАТЭ удалось сохранить свои ворота на замке.



“Городея” часто ставит «автобус» и обороняется едва ли не всей командой, поэтому не стоит ждать много голов. Тем не менее класс гостей выше. Советую остановить внимание на комбинированном варианте — БАТЭ не проиграет + тотал меньше 2.5 гола».



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