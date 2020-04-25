«Городея» — БАТЭ: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси по футболу

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Городея» — БАТЭ.
Cтавка: победа БАТЭ и тотал меньше 3,5 мяча за 1.87.
«Гроза авторитетов, возмутитель спокойствия старта чемпионата Белоруссии «Городея», команда, у которой были серьезные финансовые проблемы, знаем о «сахарном деле», сыграет с БАТЭ. В первых двух турах «Городея» проиграла «Витебску» и «Шахтёру». Но следом в трёх турах подряд «Городея» выиграла всухую — все встречи по 1:0. И вот уже «Городея» в группе лидеров.
Есть определенная закономерность. Дома «Городея» еще ни разу не проиграла БАТЭ. В прошлом сезоне была победа — 1:0, до этого — 2:1, еще раньше был сумасшедший матч (3:3), в котором за 15 минут до конца «Городея» вела в два мяча, Родионов в компенсированное время забил гол, ставший чемпионским для БАТЭ. В 2016-м, когда команды играли впервые, была ничья — 1:1. То есть 4 матча в Городее прошло, ни разу БАТЭ не выиграл. Это не дело.
В последнем туре БАТЭ не сумел дожать «Торпедо». Огромное количество моментов было, ударов, Нехайчик не забил пенальти. Но в трёх турах подряд БАТЭ не пропускал. Это позитивно.
Когда-то БАТЭ должен обыграть «Городею». Сейчас борисовский клуб — в середине таблицы, ситуация не самая лучшая. Впереди — ответный матч в Кубке со «Славией». Надо на него выходить с хорошим настроением. Ну и «Городея» трижды подряд выиграла, перебор.
Мой прогноз — «победа БАТЭ и тотал меньше 3,5 мяча». Коэффициент — 1,87. Можно даже сыграть через тотал меньше 2,5 мяча за более жирный коэффициент».
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