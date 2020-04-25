«Динамо» Брест — «Шахтёр»: прогноз Александра Неценко на матч Высшей лиги Беларуси

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Динамо» Брест — «Шахтёр» Солигорск.



Cтавка: обе забьют за 2.02.



«Динамо» умудрилось проиграть «Витебску» в прошлом туре, потеряв двух центральных защитников: Кики и Хачериди удалились. Украинец получил дисквалификацию на 5 матчей. Для центра обороны остался только Павловец. Мало того, у брестчан и лазарет полон – Дуарте, Быков, Лаптев, Бакай, да еще и Савицкий в прошлом туре, судя по всему, не был здоров. У «Шахтера» просто катастрофа.



Солигорцы каждый тур висят на воротах соперников, но находятся в зоне стыковых матчей. Со «Слуцком» накосячил вратарь Гутор – оба гола на его совести, Бодул не забил пенальти и попал в перекладину… В общем, не может «Шахтёр» из тура в тур оставаться без собственных голов (со «Слуцком» был автогол). Кроме того, солигорцы уже проиграли «Динамо» по 0:2 — в Суперкубке страны и в первом полуфинальном матче Кубка. В обоих случаях по делу. В этот раз «Шахтер» должен хотя бы раз забить, как, кстати, и соперник. На это и поставлю».



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