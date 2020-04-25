Коронавирус сегодня, 25 апреля. Прогноз: Россия может выйти на плато на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выразила мнение, что Россия может выйти на плато по коронавирусу уже на следующей неделе.



«Очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато. Какое-то время на нём продержимся и пойдём вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», — сказала Скворцова.

По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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