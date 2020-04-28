Коронавирус. Свежие новости. Прогноз Билла Гейтса на создание вакцины

Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс дал прогноз на создание вакцины от коронавируса.



«Вакцина очень важна, потому что, вероятно, именно так мы вернёмся к нормальной жизни. Это не произойдёт раньше чем через один-два года. Методы тестирования и отслеживания уже позволяют странам быстро находить очаги заболевания и брать их под контроль. Однако вернуться к нормальной, привычной жизни по окончании пандемии будет непросто, так как в людях останется страх заразиться даже после снятия ограничений», — сказал Гейтс.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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