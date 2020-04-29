БАТЭ — «Славия»: угадай победителя — получи 500 рублей!
Сегодня, 29 апреля, БАТЭ сыграет со «Славией» в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси. Начало — в 20:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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