UFC 249 — прямая трансляция турнира, где смотреть, прогнозы, ставки и коэффициенты

В ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Прямая трансляция боя пройдёт на канале РЕН ТВ. Ориентировочное начало — 07:00 мск 10 мая.



По оценке букмекеров, фаворит поединка — Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 63% вероятности. Поставить на Джастина Гэтжи можно за 2.65 (37%).



Гэтжи заменит в бою с Фергюсоном Хабиба Нурмагомедова. Россиянин не смог вылететь из России. Причина — пандемия коронавируса, закрывшая границы. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.



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