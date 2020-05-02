«Динамо» Минск — «Слуцк»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 7-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Динамо» Минск — «Слуцк».



Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 1,5 мяча за 1.77.



«Минское «Динамо» под руководством Леонида Кучука сыграет свой второй матч в чемпионате Белоруссии. Первый не вышел комом. Динамовцы спокойненько переиграли на выезде «Смолевичей» 3:1, при этом забив в свои ворота. Ну и определенная серия уже начинает вырисовываться — две победы подряд у Минска. И ни разу эта команда не играла вничью. А сейчас предстоит сыграть с лидером, неожиданным лидером сезона — «Слуцком».



«Слуцк» много забивает, чуть ли не больше всех, но и много команда пропускает — уже 8 мячей. То есть, другими словами, «Слуцк» играет сам и дает играть соперникам. Если я говорил про другие команды, «Городею», «Торпедо», что в матчах с их участием не доезжал вариант «обе забьют», то здесь ситуация обратная. Лишь в одной встрече с участием «Слуцка» не было обмена забитыми мячами: во втором туре «Слуцк» дома уступил «Динамо-Брест» 0:1.



Не знаю, будет ли обмен голами сейчас. Все-таки Кучук умеет системно подходить к работе, умеет выстраивать оборону. Может быть, не так много времени прошло, но тем не менее.



Исторически «Динамо» очень удачно играет дома со «Слуцком» — ни разу ему не проиграли, но были ничейные результаты. В прошлом году «Динамо» победило 2:1, в Кубке Белоруссии 2:0 выиграли, в позапрошлом также 2:0, до этого еще раз 2:0.



Я бы сыграл «индивидуальный тотал «Динамо» больше 1,5 мяча» за 1,77. Опять-таки отталкиваюсь от того, что у «Слуцка» не самая надежная оборона, многое они позволяют сопернику. Так что минимум два мяча забьют хозяева после перезагрузки небольшой, ухода Гуренко и прихода Кучука».



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