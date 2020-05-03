БАТЭ — «Неман»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 7-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 БАТЭ — «Неман».



Cтавка: БАТЭ не проиграет + обе забьют за 2.35.



«После неудачного старта и неразберихи внутри клуба БАТЭ почувствовал себя увереннее и набрал ход. БАТЭ вышел в финал Кубка Беларуси. На неделе была встреча с мозерской «Славией». БАТЭ выиграл тот матч со счетом 2:0, что и позволило выйти в финал.



Непросто для БАТЭ сложилась та встреча. В чемпионате сейчас неплохая серия. Команда на протяжении последних пяти матчей не уступает и не пропускает, включая и кубковый. Но есть проблемы в обороне. Если бы не уверенная игра Дениса Щербицкого, БАТЭ мог бы пропустить и в матче с «Торпедо-БелАЗом», и в матче со «Славией», там мяч попал в перекладину, были острые моменты. Да и у «Городеи» были моменты в домашнем матче.



В этот раз БАТЭ встречается с «Неманом». В шести последних матчах с БАТЭ из восьми «Неман» не забивал. В прошлом сезоне БАТЭ дважды выиграл по 1:0. Но любая серия рано или поздно заканчивается. Плюс БАТЭ много сил оставил в матчах с «Городеей» и со «Славией», где пришлось много обороняться.



Мне кажется, «Неман» сейчас уверенно чувствует себя в турнирной таблице, располагаясь в середине, но, играя смело, «Неман» может подловить БАТЭ на контратаке. Кадимян и другие боеспособные ребята впереди у «Немана». Если сыграют раскованно, смогут забить на выезде.



Не сомневаюсь, БАТЭ не проиграет в этом матче, но, скорее всего, пропустит. Предлагаю немного похулиганить и две ставки: 1Х и обе забьют за 2.35, а также победа БАТЭ и обе забьют за 3.50».



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