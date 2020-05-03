«Шахтёр» Солигорск — «Ислочь»: прогноз Александра Неценко на матч Высшей лиги Беларуси

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Ислочь».



Ставка: обе забьют за 2.06.



«Ислочь» — вторая команда на данный момент, а «Шахтёр» к седьмому туру подошёл на 11-м месте. Солигорцы за последние несколько дней успели провести очень успешные матчи с действующим чемпионом — брестским «Динамо» — в Кубке, сыграв в том числе среди недели. 2:0 и 4:2 – «Шахтёр» отлично смотрелся в атаке, но в финал всё равно прошли динамовцы.



У «Ислочи» сейчас вторую атаку в чемпионате Комаровский забивает три тура подряд, после небольшой засухи отличился Момо Янсане. Вместе с Янушем и Макасем эта четвёрка забила все голы «Ислочи» в этом сезоне, которая должна сыграть с «Шахтёром».



Солигорцы предпочитают играть от себя, занимают третью строчку по владению мячом и количеству передач. Очень здорово смотрится серб Иванович, а также Баланович, они входят в десятку в чемпионате по ключевым передачам. Перезагрузка Юрия Вернидуба по тактическим схемам и по некоторым персоналиям приносит результат. Главная проблема солигорцев была в том, что они создавали много моментов, но не забивали, а сейчас их прорвало.



По личным встречам «Шахтёр» превосходит «Ислочь» — в последних 10 матчах у «Ислочи» только одна победа. «Ислочь» будет отталкиваться от соперника, но свой шанс непременно найдёт: «Ислочь» — единственная команда чемпионата, которая забивала во всех шести турах. Поэтому надёжным и логичным вариантом будет взять ставку «обе забьют». Коэффициент очень привлекательный».



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