Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Крупнейшая биржа ставок мира закрывает счета россиян с 18 мая

Крупнейшая биржа ставок мира закрывает счета россиян с 18 мая
Ставки / Прогнозы 0

Биржа ставок Betfair с 18 мая закроет счета россиян. Крупнейшая биржа ставок мира рассылает российским пользователям уведомления о том, что их счета вскоре будут закрыты.

«С 18 мая мы больше не сможем предлагать свои услуги жителям России. Пожалуйста, снимите любые наличные средства как можно быстрее, так как невыполнение этого условия может привести к значительным задержкам при возврате средств на ваш личный счёт», — говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что регистрацию новых пользователей из России прекратили 5 мая.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020