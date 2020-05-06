Крупнейшая биржа ставок мира закрывает счета россиян с 18 мая

Биржа ставок Betfair с 18 мая закроет счета россиян. Крупнейшая биржа ставок мира рассылает российским пользователям уведомления о том, что их счета вскоре будут закрыты.



«С 18 мая мы больше не сможем предлагать свои услуги жителям России. Пожалуйста, снимите любые наличные средства как можно быстрее, так как невыполнение этого условия может привести к значительным задержкам при возврате средств на ваш личный счёт», — говорится в сообщении.



В компании также сообщили, что регистрацию новых пользователей из России прекратили 5 мая.