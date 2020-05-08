Букмекер по ошибке выплатил клиенту 505 тыс. рублей. Суд разрешил не возвращать деньги

Верховный суд России разрешил жителю Челябинска не возвращать 505 тыс. рублей, которые выплатил ему букмекер из-за ошибки кассира.



«В июне 2018 года он поставил полмиллиона рублей с коэффициентом 1.01 на бой боксёров Деяна Златичанина и Роберто Рамиреса. Златичанин, на победу которого он ставил, проиграл, однако кассир ошибочно выплатила ему денежные средства в размере 505 тысяч рублей. Букмекерская контора обратилась в суд с требованием взыскать сумму необоснованного обогащения и проценты за использование денег», — говорится в заявлении пресс-службы суда.



Суд первой инстанции и Челябинский областной суд отказали букмекеру. Коллегия по гражданским делам Верховного суда также признала право игрока не возвращать деньги.



«Истец должен был знать об отсутствии у него обязанности выплатить ответчику выигрыш ввиду отсутствия такового. Осуществляя выплату, ООО „Фортуна“ признала его выигравшим пари», — рассказали в суде.



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