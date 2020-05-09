Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк: прогноз и ставка на бой UFC 249 9 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк, который состоится 9 мая 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории пройдёт в рамках UFC 249 в Джексонвилле (США).



Ставка: бой закончится в первом раунде за 2.62.



«Этот бой почти наверняка получится ярким, кровавым и в то же время коротким. Дело в том, что оба спортсмена обладают убийственной мощью. Семь последних боёв Нганну из девяти завершились именно в первом раунде. И во всех семи поединках он победил. Как правило, нокаутом или техническим нокаутом. Только в одном случае провёл болевой приём.

До второго раунда дошли два боя — и дважды Хищник уступил. Оба раза — в 2018 году решением судей. Для начала Стипе Миочич выдержал напор оппонента в первом раунде (хотя тот пару раз здорово попал), после чего у Фрэнсиса закончились силы и в оставшееся время преимущество американца оказалось подавляющим.



Спустя шесть месяцев произошло второе поражение подряд. О нём не хочет вспоминать никто: поединок с Дерриком Льюисом превратился в фарс. Оба атлета настолько опасались нокаутирующей мощи противника, что просто перемещались по октагону без намёка на агрессию и даже получили предупреждение от судьи за пассивность. Итог — 31 удар за 15 минут на двоих и чувство полного разочарования.



Нганну перезагрузил карьеру, убрав с пути трёх крепких соперников подряд — Кёртиса Блейдса, Кейна Веласкеса и Жуниора Дос Сантоса. Всех, естественно, в первом раунде. Похоже, француз вынес урок и больше не станет откладывать дело в долгий ящик.



Розенструйк также обладает мощнейшим ударом. Суринамец ещё не проигрывал в смешанных единоборствах, хотя и столь опасных бойцов он пока не встречал. Неудивительно, что букмекеры считают Нганну фаворитом, хотя по сути расклад довольно прост: кто первый сумеет хорошенько попасть, тот и победит.



После долгой паузы UFC меньше всего нужно повторение поединка Нганну и Льюиса, ведь долгожданный ивент будет смотреть весь мир. Бойцы должны это понимать, так что пассивности от них не ждём. А жуткая ударная мощь сделает всё остальное. На вариант «бой закончится в первом раунде» букмекеры дают мощный коэффициент 2.62. Ставка посмелее — победа Нганну в первом раунде за 3.60».