Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 249

Известный комментатор Роман Мазуров дал прогноз на бой Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк, который состоится 9 мая 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории пройдёт в рамках UFC 249 в Джексонвилле (США).



Ставка: Нганну победит в первом раунде за 2.80.



«Оба прекрасно понимают, что у каждого в кулаке зарыта динамитная шашка. И на другой стороне — то же самое! Они это прекрасно знают, и не исключено, абсолютно не исключено, что поединок между Розенструйком и Нганну может стать неким подобием того, что мы увидели в противостоянии Дерека Льюиса и Френсиса Нганну, когда оба откровенно побаивались друг друга и продемонстрировали самый скучный бой в истории тяжелого веса UFC и во всех поединках смешанного стиля. Это было просто ужасно.

Но я надеюсь, что этого не произойдёт и они покажут-таки всю силушку богатырскую. Что касается Розенструйка, то этот товарищ не очень хорош в позиционной борьбе. Как мне кажется, поединок против Алистара Оверима это только наглядно подтвердил, потому что, по сути, нидерландец тот бой выигрывал. И если бы не тот самый шанс панчера, если бы не тот удар, который разнёс Алистару пол-лица и превратил его в кровавое месиво из фильма «Пила», то Оверим бы победил, нанеся Жаирзиньо первое поражение в его карьере.

Розенструйк, на мой взгляд, очень долго запрягает, очень долго выжидает, примеривается. Френсис Нганну, напротив, поскольку обладает не самым великим кардио, пытается решить все свои проблемы как можно скорее. То есть он сближается с соперником и просто откусывает ему башку. Одним ударом, ну, максимум двумя. Именно это, я полагаю, и произойдёт в противостоянии с Розенструйком. Френсис Нганну сразу же пойдёт на суринамца и просто выбьет за него всё, что можно выбить. То есть для меня фаворит в этом противостоянии именно Френсис».