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Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк: результат боя по выигравшим ставкам букмекеров

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк: результат боя по выигравшим ставкам букмекеров
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В Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В тяжёлой весовой категории состоялся бой между 32-летним суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком и 33-летним французом Фрэнсисом Нганну.

Бой был завершён спустя менее 20 секунд с начала поединка после точного попадания Нганну, отправившего в нокаут Розенстрайка.

Таким образом, Жоржиньо Розенстрайк (10-0) потерпел первое поражение в карьере, а Фрэнсис Нганну (14-3) одержал четвёртую победу кряду.

Букмекеры не сомневались в победе Нганну: ставки принимались с коэффициентом 1.35, то есть с 1000 рублей можно было выиграть 1350 рублей.

На завершение боя в первом раунде можно было поставить за 2.62. Победа Нганну в первом раунде оценивалась аналитиками в 3.60.

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Оба обладают пушечными ударами и не любят затягивать поединки.
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