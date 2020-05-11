Курс доллара. Прогноз аналитика: рубль может восстановиться до докризисных значений

Аналитик группы компаний «ФИНАМ» Сергей Дроздов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Поводом для мажорных настроений служит вступившее в силу соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, а также постепенный перезапуск ряда мировых экономик. Уже сейчас с большой долей уверенности можно сказать, что худшее для цены барреля нефти позади. В ожидании следующего заседания Центробанка курс российской валюты может войти в диапазон 69-71 за доллар», — заявил Дроздов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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