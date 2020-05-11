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Букмекеры назвали фаворита боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи

Букмекеры назвали фаворита боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи
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В главном бое турнира UFC 249 американец Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде. Теперь Гэтжи — временный чемпион UFC в лёгком весе. Кроме того он получил право провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. Когда состоится этот поединок, пока неизвестно. Ранее Хабиб говорил о том, что вернётся в октагон в июле 2020 года.

Букмекеры оценили шансы Нурмагомедова и Гэтжи в возможном поединке. Букмекеры считают фаворитом россиянина. На победу Нурмагомедова можно поставить с коэффициентом 1.33. Это примерно 71% вероятности. Сделать ставку на то, что победит Джастин Гэтжи, можно с коэффициентом 3.33 (29%).

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