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Прокуратура начала прием пострадавших от деятельности беттинг-фонда «Гафаров и партнеры»

Прокуратура начала прием пострадавших от деятельности беттинг-фонда «Гафаров и партнеры»
Ставки / Прогнозы 0

Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокуратуры Республики Татарстан начала проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнеры».Ведомство приглашает на приём всех, кто пострадал от действий компании. Сегодня, 12 мая, дежурный помощник прокурора будет вести прием с 08:00 до 17:00 мск.

Группа инвесторов фонда, якобы зарабатывающего на спортивных ставках, требует вернуть свои деньги. После безуспешных обращений в адрес основателя структуры — челнинского предпринимателя Эрика Гафарова — они написали заявления в полицию. Создатели фонда воспринимают это как попытку шантажа.

Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин.

Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ. Кроме того гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить то, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».

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