На серебро «Локомотива» в РПЛ и уход Сёмина 2 месяца назад давали коэффициент 7.80

«Локомотив» на своём сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера команды. На посту наставника «Локомотива» Николич сменил Юрия Сёмина, который тренировал команду с 2016 года, а до этого возглавлял её трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й.
8 марта букмекеры давали коэффициент 7.80 на то, что «железнодорожники» финишируют вторыми в РПЛ, а Сёмин покинет пост к началу следующего сезона. С 1000 рублей при успешном исходе пари можно было получить 7800 рублей.
С коэффициентом 2.65 принимались ставки на финиш «Локомотива» за пределами топ-3 и последующий уход Сёмина. В этом случае ставка в 1000 рублей принесла бы игроку 2650 рублей.
На данный момент сезон в РПЛ приостановлен, а «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице. Решение о дальнейшей судьбе чемпионата пока не принято.
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