«Энергетик БГУ» — «Динамо-Брест»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Энергетик БГУ» — «Динамо-Брест» в 9-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Ставка: «Динамо-Брест» не проиграет и обе забьют за 1.95.



«Энергетик» дома будет встречаться с чемпионом страны — «Динамо-Брест». Два матча подряд минчане выиграли, до этого была серия из трех поражений. Но в последних двух матчах Яхшибоев и Ко своё дело знают. В последнем туре «Энергетик» выиграл в гостях у лидера «Слуцка», два мяча, правда, забили с пенальти, но во втором тайме моменты ещё были, могли забить «Слуцку» и ещё. Но сделать это не сумели.



Брестское «Динамо» по-прежнему лихорадит. Была неудачная игра в Кубке с «Шахтёром», хотя в чемпионате две победы подряд одержали. Обыграли крупно «Белшину» 3:0, с минским «Динамо» очень неплохо смотрелись — выиграли 2:1. Непредсказуемо играет чемпион в этом сезоне.



В прошлом сезоне встречи между этими соперниками были достаточно результативными. Да, была ничья 1:1 в одной из встреч — в Минске. Дома же Брест победил — 6:2.



Веду к тому, что обмен забитыми мячами должен быть. Мне кажется, это напрашивается. Коэффициент так себе, правда. Можно попробовать усилиться. Конечно, есть вариант сыграть «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», но, я думаю, брестское «Динамо» продолжит серию без поражений. Так что предложу за 1,95 сыграть «Динамо-Брест» не проиграет и обе забьют». Есть ещё немаловажный момент: динамовцы сыграли вничью лишь раз за восемь туров, а «Энергетик» вообще ни разу не делил очки на стартовом отрезке чемпионата. Можно попробовать догнаться и поймать ничью в ближайших матчах «Энергетика». Можно рискнуть небольшой суммой и поймать ничью в этой встрече. Не буду рекомендовать, но на заметку возьмите».



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