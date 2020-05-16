«Аугсбург» — «Вольфсбург»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Германии по футболу

Известный комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч «Аугсбург» — «Вольфсбург» в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют — нет за 2.01.



«Наверняка вы легко могли забыть о турнирном положении соперничающих команд. Всё-таки пауза была не самой короткой. “Аугсбург” расположился на промежуточном 14-м месте в турнирной таблице и ведёт борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге. “Вольфсбург” преследует более высокие задачи, находится на седьмой строчке и старается зацепиться за Лигу Европы.



“Аугсбург” испытывает большие проблемы в нападении. Часто этот коллектив уходит с поля вообще без забитых голов. Особенно это касается поединков, когда “Аугсбург” играет с фаворитами. Например, в последней игре перед вынужденной паузой футболисты этого коллектива уступили мюнхенской “Баварии” с сухим счетом 0:2.



Безусловно, “Вольфсбург” и близко не является “Баварией”, но выглядит фаворитом грядущего противостояния. Думаю, что нас ждёт низовая игра, в которой “Аугсбург” вообще может не забить ни разу. Быть может, не забьёт и “Вольфсбург”. Так или иначе, мне нравится вариант «обе забьют — нет».



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