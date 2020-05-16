«Энергетик БГУ» — «Динамо-Брест»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Высшей лиги Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Энергетик БГУ» — «Динамо-Брест» в 9-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.
Ставка: обе забьют за 1.73.
«Я склоняюсь к тому, что «Динамо» не проиграет, хотя «Энергетик» в прошлом туре одержал неожиданную выездную победу над «Слуцком», а сейчас играет дома и считается фаворитом. Но мне кажется, что Брест как минимум сыграет вничью. Брест начинает набирать ход, и сейчас это очень неуступчивая команда.
Я не верю, что «Энергетик» одержит очередную победу, тем более в игре против такого крепкого соперника. Брест, скорее всего, будет вдохновлён победой над минским «Динамо» в прошлом туре, поэтому он фаворит.
Не думаю, что «Динамо» будет владеть преимуществом, потому что у хозяев отчаянные ребята и они не думают о том, что против опытных команд нужно сыграть вторым номером. В этом матче будет постоянная борьба за преимущество, хотя у Бреста, как ни странно, нет баланса, нет гармонии между атакующими и оборонительными игроками. Есть в составе группа игроков, которая вообще не участвует в разрушении, поэтому у «Динамо» довольно много пропущенных мячей. Хоть я и говорю, что Брест не проиграет, но пропустить он вполне может.
«Энергетик» способен отличиться, хоть и забил два мяча в прошлом туре только с пенальти. Когда соперник играет смело в атаку, то защитники ошибаются и фолят в своей штрафной. «Динамо» со своей стороны также, думаю, забьёт, поэтому поставим на голы обеих команд».
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