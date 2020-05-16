«Айнтрахт» — «Боруссия» М: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Боруссия» Мёнхенгладбах в 26-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Айнтрахта» по угловым ударам за 1.90.



«Дела у команд складываются в текущем сезоне абсолютно разным образом. “Айнтрахту” вынужденная пауза должна была пойти на благо. Дело в том, что франкфуртская команда перед паузой проиграла три матча подряд. К тому же в турнирной таблице положение тоже не самое лучшее — 12-я промежуточная строчка.



Однако у Ади Хюттера довольно атакующая команда. “Айнтрахт” занимает четвёртое место по количеству ударов (да и в створ попадает очень часто). Франкфурт идёт вторым по количеству проникающих в штрафную передач и по количеству навесов, что очень важно. Короче говоря, “Айнтрахт” очень много работает через фланговые атаки.



Даже в одном из проигранных матчей, когда “Айнтрахт” проиграл “Байеру” со счетом 0:4, франкфуртцы подали больше угловых ударов, чем соперник. К тому же Франкфурт занимает второе место по количеству угловых (6,5 в среднем за игру) и проигрывает в этом компоненте только мюнхенской “Баварии”. Именно поэтому мне кажется, что должен сыграть вариант «победа “Айнтрахта” по угловым ударам».



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