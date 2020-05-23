«Фрайбург» — «Вердер»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Германии 23 мая

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Вердер».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.91, гол «Фрайбурга» во втором тайме за 1.65.



«С обороной у Бремена большие проблемы. Проблемы есть и с физической формой, это хорошо было видно по второму тайму встречи с «Байером».



Учитывая, что в семи последних матчах Бундеслиги «Вердер» проигрывал после перерыва, есть резон поставить на чистую победу «Фрайбурга» во втором тайме. Но это всё-таки слишком рискованно. Я бы взял гол хозяев во втором тайме за 1.65.



«Вердеру» надо рисковать, ему придётся играть агрессивно и смело даже на выезде, чтобы всё-таки сохранить место в Бундеслиге на будущий сезон. Думаю, на первый тайм силёнок у «Вердера» хватит, а вот во втором тайме начнутся проблемы.



«Фрайбург» — неплохо организованная команда, неплохо структурированная. Он идёт 7-м. Всего 36 мячей пропущено. У тех же «Шальке», «Хоффенхайма» «Кёльна», «Униона» пропущено больше. Забить не так просто будет «Фрайбургу», «Лейпциг» это на своей шкуре испытал. Первый тайм, думаю, уйдёт на разведку, команды будут присматриваться друг к другу. А во втором силёнок может гостям не хватить. Так что ещё бы сыграл второй тайм результативнее первого».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.