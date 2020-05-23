«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт».



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.20.



«Конечно, «Бавария» здесь — безусловный фаворит. Можно вспомнить матч первого круга и болезненное поражение мюнхенской команды — 1:5. Эта игра стала последней для Нико Ковача в «Баварии». Сейчас «Бавария» с Хансом-Дитером Фликом на ходу, одержала пять побед подряд. Она больше всех забила и меньше всех пропустила в чемпионате. Хорошая новость пришла на этой неделе: Мануэль Нойер подписал новый контракт до 2023 года, Ханс-Дитер Флик тоже подписал новый контракт. Сейчас у «Баварии» более-менее всё складно выглядит и она должна набирать очки в преддверии матча с дортмундской «Боруссией» — «Бавария» очень хочет сохранить отрыв от своего конкурента.



«Айнтрахт» — лихая команда, хоть последние матчи ей и не удаются. Но за 26 туров у «Айнтрахта» только пять матчей, в которых команда не забила. Если посмотреть на места от шестого места и ниже, то больше «Айнтрахта» забил только «Кёльн». Наверное, здесь напрашивается вариант «обе забьют». Хоть «Бавария» в последних трёх матчах и не пропускает, тем не менее проблемы в обороне у неё ещё остаются. Достаточно высоко играет пара центральных защитников Боатенг – Алаба, не всегда успевает подстраховать их Нойер, поэтому атака «Айнтрахта» может этим воспользоваться – забросы за спину центральным защитникам часто проходят в матчах с «Баварией». «Бавария» выиграет, но, как мне кажется, может пропустить в этом матче, поэтому мой прогноз – победа «Баварии» через обе забьют».



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«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз: Левандовски и Мюллер отомстят за 1:5 в первом круге В двух предыдущих гостевых играх «Айнтрахт» пропустил восемь мячей, не забив ни одного.