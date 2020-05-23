«Фрайбург» — «Вердер»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 27-го тура чемпионата Германии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Вердер».
Ставка: победа “Фрайбурга” + обе команды забьют за 3.90.
«Мне кажется, что “Фрайбург” выглядит фаворитом данной встречи. В прошлом туре эта команда уже во второй раз за сезон отобрала очки у идущего среди лидеров “Лейпцига”. Тот матч завершился ничейным результатом — 1:1. К тому же “Фрайбург” расположился на седьмой строчке турнирной таблицы и ведёт борьбу за попадание в еврокубки.
“Вердер” находится в куда более сложном положении. Бременцы идут в зоне вылета и занимают предпоследнюю строчку, набрав всего 18 очков за 26 туров. В прошлом туре на своём поле футболисты “Вердера” были биты “Байером”. Ливеркузенцы оказались на голову сильнее и добились уверенной и крупной победы со счётом 4:1.
Кстати, “Фрайбург” нельзя назвать домашней командой, ведь он выиграл только половину матчей на своём поле. “Вердер” же, наоборот, в гостях не выглядит мальчиком для битья. 13 из 18 очков бременцы набрали на гостевом поле. К тому же в 11 из 13 гостевых поединков “Вердер” забивал. Именно поэтому для более высокого коэффициента выбираю комбинированную ставку. Мой прогноз: победа “Фрайбурга” + обе команды забьют за коэффициент 3.90».
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