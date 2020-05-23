«Падерборн» — «Хоффенхайм»: прогноз Алексея Андронова на матч 27-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Падерборн» — «Хоффенхайм».



Ставка: победа «Хоффенхайма» за 2.17.



«Матч, который крайне важен для «Падерборна», если у него ещё есть какие-то надежды на то, чтобы остаться в Бундеслиге. Но, мне кажется, та пауза, которая была, психологически очень сильное влияние оказала на «Падерборн». Я сомневаюсь, что команда реально верит в возможность какого-то спасения. Слишком долго они сидели и осмысливали ситуацию, в которой оказались. Они бесспорные аутсайдеры, надежд не так много. Плюс к тому ещё и календарь непростой. Даже «Хоффенхайм» непростой соперник.



На мой взгляд, «Хоффенхайм» по классу, конечно, сильнее. И в данном случае надо ставить на победу гостей с коэффициентом 2,17. Пусть матч выездной, но в условиях отсутствия зрителей на трибунах сильно разделять матчи на домашние и выездные нам не придётся».



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