«Краснодар» – «Динамо»: дата, прогноз, ставки и коэффициенты на матч РПЛ

21 июня возобновится РПЛ. В Краснодаре одноимённый клуб сыграет с «Динамо» в 23-м туре. Букмекеры делают выбор в пользу «быков».



Сделать ставку на «Краснодар» можно с коэффициентом 2.15, что соответствует 45% вероятности. Ничья идёт за 3.36 (29%), а выигрыш бело-голубых — за 3.78 (26%).



Букмекеры склоняются к низовому исходу. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно за 1.74. С пари в 1000 рублей потенциальная выплата составляет 1740 рублей. Тотал больше 2.5 доступен 2.21.



Игра пройдёт при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Окончательное расписание 23-го тура и время начала матчей станет известно позже.



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