«Шальке» — «Аугсбург»: трансляция матча 24 мая, где смотреть, по какому каналу покажут
Сегодня, 24 мая, в матче 27-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» примет «Аугсбург». Начало игры — в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Давида Вагнера можно с коэффициентом 2.13. Успех команды Хайко Херрлиха оценён коэффициентом 3.85, ставки на ничью принимаются за 3.68.
Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.
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