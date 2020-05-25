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Тюменский программист украл 200 тыс. рублей для ставок на спорт

Тюменский программист украл 200 тыс. рублей для ставок на спорт
Ставки / Прогнозы 0

27-летний житель Тюмени украл со счёта компании 200 тыс. рублей, чтобы делать ставки на спорт. Мужчина представился сотрудником IT-компании и предложил обновить программное обеспечение. После того как злоумышленник получил доступ к системе предприятия, он перевел со счета компании деньги на свой счёт.

Сотрудники отдела «К» областного полицейского главка задержали мужчину. Подозреваемый целенаправленно устроился в организацию заявителя и проработал там несколько недель. За это время он детально изучил имеющееся программное обеспечение и сумел понять, как можно вывести деньги. Чтобы обмануть руководителя организации и получить доступ к системе, он вел переписку с электронного адреса практически идентичного адресу реально существующей IT-компании. Украденные деньги житель Тюмени потратил, делая ставки в букмекерской конторе.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Мошеннику грозит наказание до 6 лет тюрьмы.

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