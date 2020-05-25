Тюменский программист украл 200 тыс. рублей для ставок на спорт

27-летний житель Тюмени украл со счёта компании 200 тыс. рублей, чтобы делать ставки на спорт. Мужчина представился сотрудником IT-компании и предложил обновить программное обеспечение. После того как злоумышленник получил доступ к системе предприятия, он перевел со счета компании деньги на свой счёт.
Сотрудники отдела «К» областного полицейского главка задержали мужчину. Подозреваемый целенаправленно устроился в организацию заявителя и проработал там несколько недель. За это время он детально изучил имеющееся программное обеспечение и сумел понять, как можно вывести деньги. Чтобы обмануть руководителя организации и получить доступ к системе, он вел переписку с электронного адреса практически идентичного адресу реально существующей IT-компании. Украденные деньги житель Тюмени потратил, делая ставки в букмекерской конторе.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Мошеннику грозит наказание до 6 лет тюрьмы.
- 25 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:44
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 мая 2020
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:18
-
11:15