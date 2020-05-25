«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз и ставка на матч 28-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария».



Ставка: обе забьют — нет за 3.00.



«В первом круге дортмундцы уступили по всем статьям: сподобились всего на два удара за 90 минут, в створ вообще не попали ни разу. И уступили со счётом 0:4. В прошлом туре «шмели» оставили неоднозначное впечатление. «Вольфсбург» здорово ограничил грозного соперника, однако разница в мастерстве исполнителей оказалась ключевой (2:0).



Кадровых проблем вроде бы удалось избежать. Люсьен Фавр накануне сказал журналистам, что получивший повреждение Матс Хуммельс почти наверняка сыграет со своим бывшим клубом. Аксель Витсель также имеет шанс попасть в заявку. Если хотя бы один из этих футболистов не сможет выйти на поле, центральная ось неизбежно просядет.

Ханс-Дитер Флик после разгрома «Айнтрахта» отметил, что его команда постарается сыграть в Дортмунде на ноль. Удивительно, что на «обе забьют — нет» букмекеры дают дивный коэффициент 3.00, хотя этот вариант проходил в четырёх из пяти предыдущих встреч. Почему бы не рискнуть?

В первом круге мюнхенцы ничего не дали создать сопернику, да и в предыдущем туре созидание давалось чёрно-жёлтым с трудом. Когда «Бавария» мотивирована и не имеет проблем с концентрацией, забить ей предельно сложно. На наш взгляд, здесь вполне может обойтись без града голов».



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