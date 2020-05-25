«Байер» — «Вольфсбург». Прогноз: Хаверц, Демирбай и Беллараби добьют раненых «волков»

26 мая в матче 28-го тура чемпионата Германии «Байер» примет «Вольфсбург». Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом леверкузенцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех команды из Вольфсбурга оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Букмекерские коэффициенты на матч «Байер» — «Вольфсбург»

Букмекеры считают, что матч немецкой Бундеслиги «Байер» — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча «Байер» — «Вольфсбург» (26.05.2020)

Бундеслига после двухмесячной паузы набирает ход. Участники уже провели по два матча, после которых расклады в турнирной таблице поменялись. Заключительная часть немецкого чемпионата пройдёт в ускоренном темпе (предыдущий тур завершился 24 мая) и обещает много интересного.

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«Байер» очень качественно возобновил сезон, показав вполне добротную форму. В двух матчах клуб набрал все шесть возможных очков, забив при этом семь мячей. Первая встреча проходила в Бремене с местным «Вердером» (4:1), и тут всё закономерно — один из лидеров навещал аутсайдера, который хуже всех в лиге играет дома, контролировал мяч и уверенно победил.



Гораздо интереснее другой, предыдущий, поединок леверкузенцев. На этот раз они поехали в Мёнхенгладбах к местной «Боруссии» — уверенно разобрались и с ней. Однако важно здесь то, что благодаря этой победе «львы» забрались на четвёртую строчку в турнирной таблице.



А она даёт право рассчитывать на выступление в Лиге чемпионов. «Жеребята» же спустились на пятое, прежнее место «Байера». Соответственно основная задача подопечных Петера Боша — остаться в топ-4.

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«Вольфсбург» также не терял времени зря. В первом после паузы матче он на последних минутах вырвал победу у «Аугсбурга» (2:1). Эти три очка позволили ему ворваться на шестое место, обеспечивающее возможность принять участие в Лиге Европы.



В своём втором поединке после паузы «волки» проиграли реактивной дортмундской «Боруссии» (0:2), но благодаря осечкам конкурентов всё же сохранили желанную строчку. От топ-5 команду отделяет больше 10 баллов, и ловить тут, судя по всему, нечего, а потому задача максимально ясна — всеми силами оборонять занятую позицию.



Теперь «Вольфсбургу» предстоит непростой выезд в Леверкузен к местному «Байеру», и тут статистика личных встреч плюс-минус равная. С 2006 года соперники встретились 28 раз: 13 побед имеют леверкузенцы и 10 побед на стороне команды из Вольфсбурга. Остальные пять поединков завершились ничьей.

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С результативностью же у противников нет абсолютно никаких проблем. За 28 встреч они наколотили друг другу 106 голов, что в среднем за игру составляет аж 3,79 мяча. Цифры впечатляющие, но за классический ТБ 2.5 мяча букмекеры дают не самый большой коэффициент 1.61, поэтому придётся искать другой вариант.

Можно проверить комбинированную ставку 1Х + тотал больше 2.5 мяча за близкий к двойке коэффициент 1.95. Дело тут в том, что в 13 домашний играх с «волками» «львы» имеют только два поражения. Да и в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги дома за 13 поединков дома проиграли лишь дважды. Так что поражение от дортмундцев станет для «Вольфсбурга» только началом.

Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Вольфсбург»

«Байер» показал отличную форму после возобновления чемпионата Германии. Дома леверкузенцы выступают хорошо: за 13 матчей в Бундеслиге только два поражения. К слову, со своим ближайшим соперником — «Вольфсбургом» — «львы» на родном стадионе успели скатать те же 13 матчей и тоже имеют два поражения. В среднем за игру между соперниками забивается около четырёх мячей. На таком фоне комбинированная ставка 1Х + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95 выглядит заманчиво.



Ставка: «Байер» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.